In der Diskussion geht es auch um die künstlerische Freiheit und die Intention der Künstlergruppe bei dem Erwerb von insgesamt zehn Objekten, die etwas mit der Antifa zu tun haben oder aus antifaschistischen Aktionen stammen. Es geht aber auch um die mediale Berichterstattung über die Antifa und einer gewissen Kriminalisierungsstrategie. Mit diesen Objekten sollte die Diskussion um den Begriff "Antifa" in den Raum gestellt werden. Es wird zum Beispiel eine Spraydose einer älteren Dame gezeigt, die seit langer Zeit Nazi-Graffitis so verändert, dass sie nicht mehr zu lesen sind. Es wird ein Bierkasten gezeigt, der darauf rekurriert, dass die Bewohner des sächsischen Dorfes Ostritz im Jahr 2019 den kompletten Biervorrat aufgekauft haben, damit die Besucher des Rechtsrock-Festivals "Schild und Schwert" kein Bier haben. Dann ist da ein Einkaufswagen, der wie von Kindern als Polizeiauto verkleidet wurde. Der bezieht sich auf den Polizeieinsatz in der Nacht des Jahreswechsels 2019/20 in Leipzig-Connewitz und den anschließenden Diskussionen. Es wird ein Kantholz gezeigt, das an den angeblichen Anschlag auf den Bremer AfD-Abgeordneten Frank Magnitz erinnert. "Wandelgang" der Künstlergruppe Observatorium beim Chemnitzer Kunstfestival "Gegenwarten" Bildrechte: Roman Mensing

In einem Wandtext wird dann auf drei Parteien verwiesen, was für die Künstler vollkommen in Ordnung ist, aber für mich als Leiter der Kunstsammlung ein Problem darstellen könnte wegen der Wahrung der parteipolitischen Neutralität. Dieses Spannungsverhältnis ist bis heute unaufgelöst. Mir ist wichtig, dass ich das kläre und auch mit der Stadt Rücksprache halte, ob wir das machen können oder ob das Probleme geben kann.

Es ist schwierig zwischen künstlerischer Freiheit und politischer Agitation zu differenzieren. Zum Beispiel dieser Einkaufswagen: In dieser Nacht gab es einige Verletzte, darunter auch Polizist, dem das Ohr fast abgerissen wurde. In diesem Zusammenhang wird auch ein Feindbild der Polizei aufgemacht. Da es in der Ausstellung oder in dieser Kunstaktion auch um den Mythos geht, kann es da zu Verharmlosungen kommen?

Ich hoffe, dass es nicht verharmlosend gesehen wird. Mir war es wichtig, dass wir vorher über die Objekte sprechen, dass keine Gewaltverherrlichung stattfindet und keine Verfassungsfeindlichkeit propagiert wird. Da besteht auch Konsens mit dem Künstlerkollektiv Peng!. Es geht eher um die Diskussion, was vor Ort passiert ist, wie wurde darüber berichtet, wie wurde diese Berichterstattung eingesetzt. Eine Ausstellung kann dazu einladen, über diese medialen Strategien zu diskutieren.

Bei dieser Ausstellung geht es viel um Politik in einer Stadt, in der die Politik sehr hoch gekocht ist. Haben Sie diesen Skandal absehen können?

"Evolution Chemnitz" von Henrike Naumann Bildrechte: Roman Mensing In der Form habe ich das nicht erwartet. Die Diskussion lässt sich vielleicht auch auf ein Missverständnis zwischen der Künstlergruppe und den Kunstsammlungen Chemnitz zurückführen. Ich hoffe, dass wir das klären konnten. Wir prüfen, ob es da noch Probleme geben kann, aber von unserer Seite ist das alles in Ordnungen. Ich bedauere, dass das alles andere etwas überschattet hat: Wir haben 19 andere Positionen in der Stadt, die auch politische Themen behandeln, wie Tobias Zielony über den NSU oder Henrike Naumann über Evolution Chemnitz.

Viele Menschen springen nun wegen der Debatte auf das Werk von Peng!-Kollektiv an, vielleicht sogar ohne es gesehen zu haben. Wenn man das den anderen Künstlern entgegenstellt: Kann man als Kurator denn eigentlich eine einer solchen Dynamik entgegenwirken? Oder sitzen Sie in so einer Art Skandalfalle?

Ich finde es wichtig, dass diskutiert wird – auch kontrovers. Durch eine Provokation und auch durch die Aufmerksamkeit wird auch debattiert. Mir ist wichtig, dass die Leute sich ihre eigene Meinung bilden, sich die Werke wirklich anschauen und dann eine sachliche, ruhige Diskussion stattfinden kann.