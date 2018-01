Pilotprojekt in Namibia: Kriminalität und Hunger verschwanden

In Brasilien steht das bedingungslose Grundeinkommen sogar in der Verfassung, ist aber an die Zahlungsfähigkeit des Staates geknüpft, findet also nicht statt. Es gab in den 60ern Experimente in Kanada und den USA und aktuell in Finnland sowie in Namibia, das als das Land mit der größten Ungleichheit zwischen Arm und Reich gilt. In einem Pilotprojekt vor zwei Jahren bekamen die rund 2.000 Einwohner der Siedlung Otjivero, zwei Autostunden von Windhoek entfernt, monatlich acht Dollar ausgezahlt. "Wir bekamen eine Karte, als das Grundeinkommen eingeführt wurde", erzählt ein Einwohner des Ortes im Film "Free Lunch Society". "Am 15. jeden Monats bekommen wir mit dieser Karte Geld."

Plötzlich konnte man das Schulgeld für die Kinder bezahlen, und der Tagelöhner wurde Ziegelmacher. Bischof Zephania Kameeta, der Initiator des Feldversuches, ist seit 2015 Minister für Armutsbekämpfung in Namibia. Die Ergebnisse sprachen für sich: Die Kriminalität nahm ab und der Hunger verschwand weitgehend.

Die Befürchtung besteht, dass die Leute weniger arbeiten [...] das stimmt nicht, Studien haben das Gegenteil bewiesen. Christian Tod, Regisseur

Ronald Reagan stoppte Grundeinkommens-Bemühungen

In den USA wurde von Präsident Lyndon B. Johnson in den 60er-Jahren eine Kommission von Ökonomen, Gewerkschaftern und Wirtschaftsführern eingesetzt, welche die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in den Vereinigten Staaten empfahl. Der Bürgerrechtler Martin Luther King unterstütze die Idee. Richard Nixon setzte die Versuche fort.



Für seinen "Family Assistance Plan" setzte Nixon Donald Rumsfeld als Versuchsleiter ein. Die Sozialhilfe sollte zugunsten eines Grundeinkommens abgeschafft werden. Die Automatisierung bedrohte schon damals Millionen Arbeitsplätze. Mit dem Satz: "There's no such thing as a free lunch", also: "Es gibt kein kostenloses Essen", stoppte dann Ronald Reagan die Gesetzesvorlage im Senat. Dabei blieb es.

Christian Tod, Regisseur Reagan haben wir zu verdanken, dass er wieder diese Stigmatisierung eingeführt hat, nach der Arbeitslose faul sind, ein anderer Menschenschlag sind. Christian Tod, Regisseur

Stehen Machtverhältnisse dem bedingungslosen Grundeinkommen im Weg?

Regisseur Christian Tod ist studierter Volkswirt und schrieb seine Abschlussarbeit über das bedingungslose Grundeinkommen. In Deutschland trifft der Regisseur auf den Milliardär und Unternehmer Götz Werner. Der Gründer der größten europäischen Drogeriemarktkette wirbt für den Umbau des Arbeitsmarktes. Ein Grundeinkommen würde die Machtverhältnisse zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber egalisieren, man spräche auf Augenhöhe. Und: Nur sozial unabhängige Arbeiter bringen auch die Leistung, die heute erforderlich wäre, so seine Argumente:

Götz Werner, dm-Gründer Menschen neigen dazu, Macht ausüben zu wollen. Und deswegen haben die auch eine innere Abneigung gegen das Grundeinkommen. Denn dann können sie den Menschen nicht mehr bedrohen mit seinem Arbeitsplatz. Götz Werner, Milliardär und Unternehmer

Dem Film fehlen kritische Stimmen

Dass die Digitalisierung zunehmend den Menschen als Arbeitskraft ersetzt, ist heute Wirklichkeit. Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer wie Götz Werner treten im Film für das Grundeinkommen ein. Sicher benennt der Film kritische Punkte. Wer macht nach Einführung des Grundeinkommens die Arbeiten, die keiner machen will, oder: Wer bezahlt letztlich die Krankenkasse? Diese Fragen stellt der Film nicht. Ihm fehlen kritische Stimmen, denn bei so viel Fürsprache wird man automatisch skeptisch. Grundeinkommen hin oder her, der Film – und das ist seine Stärke – regt einen inneren Diskurs über die Zukunft an. Man fragt sich, wenn man aus dem Kino kommt: Wie will ich eigentlich leben?