Offener Brief Freiberger Bündnis gegen Corona-Proteste: "Wir wenden uns an die schweigende Mehrheit"

Hauptinhalt

Ein Ende der Corona-"Spaziergänge" in ihrer Stadt, haben Freiberger Bürger jetzt in einem Offenen Brief gefordert. Sie fürchten, dass die Bergstadt mitten in der Welterbe-Region zum Hotspot der Corona-Leugnerszene wird. Die Politik dürfe den Rechtsbruch nicht länger hinnehmen. Die erklärten Regeln müssten für alle gelten. Binnen zwei Tagen gab es rund 1.000 Unterschriften, wie Helmuth Albrecht als einer der Initiatoren im Gespräch mit MDR KULTUR erklärt. Der Industriehistoriker lehrt an der TU Freiberg und brachte die Welterbe-Bewegung fürs Erzgebirge mit auf den Weg. Aus seiner Sicht soll der Offene Brief vor allem die bisher schweigende Mehrheit mobilisieren.