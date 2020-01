Die Erkenntnisse historischer Aufführungspraxis hielten erst mit Ensembles wie dem Freiburger Barockorchester Einzug in die Musiklandschaft. Musiker wie sie haben diese Herangehensweise bis heute kultiviert und von ihnen strahlte es auf den Rest der Musikwelt aus. Doch bei aller Kenntnis historischer Aufführungspraxis und einem doch auch sehr schlanken und strukturierten Mozartklang – das Musikantische, das Atmende, Lebendige, das ja bei Mozart so wichtig ist, das ist diesen Aufnahmen genauso eigen.

Das Freiburger Barockorchester Bildrechte: MDR/Thomas Wedel

Und dieses unakademische Herangehen war schon immer ein Markenzeichen des Freiburger Barockorchesters. Denn eine Hardcore-Ausbildung in Sachen Alter Musik, wie an der Schola Cantorum in Basel beispielsweise hatten die Freiburger eigentlich nie, sagt Müllejans die sich schmunzelnd daran erinnert, wie sie damals bei ihren ersten Versuchen in der Alten Musik von den Baselern belächelt wurden. Und wie man den Puristen dann entgegenhielt: "Dafür können wir aber super Geige spielen!"