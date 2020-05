Blick auf das Schloss Blankenhain Bildrechte: IMAGO

Einen Einblick in die historische Landwirtschaft kann man auf Schloss Blankenhain in Crimmitschau erlangen. In den ehemaligen Rittergutskuhställen werden Objekte des damaligen Landhandwerks gezeigt. Aber auch heute schon historisch gewordene landwirtschaftliche Gerätschaften gibt es zu sehen, wie Traktoren aus verschiedenen Epochen. Die Ausstellung beherbergt die weltweit größte Sammlung an kuriosen Eigenbautraktoren. Auch die Brauerei und die Brennerei gewähren einen Einblick in die Alkoholherstellung.