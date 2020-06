Auch das Schauspiel der gerade mal drei Darsteller ist auf der geräumigen Bühne in die Breite gezogen – ein Kammerspiel im Cinemascope-Format. Das zentrales Element in Pia Wessels Bühnenbild ist ein hygienetechnisch einwandfreier, ungefähr 5 Meter langer Tisch, der im Hause der Familie Capulet-Montague stehen soll. An der langen Tafel spielt sich das Eheleben von Romeo und Julia ab, die sich eben nicht wie bei Shakespeare nacheinander umgebracht haben, sondern seit inzwischen 29 Jahren verheiratet sind.

Mehr als eine Ehekomödie für jedermann

Der Satiriker Ephraim Kishon beschreibt ein in die Jahre gekommenes Ehepaar. Romeo ist inzwischen ein leicht dicklicher Ballettlehrer und Julia eine genervte Hausfrau und Mutter. Die pubertierenden Tochter namens Lucretzia treibt sich in der Nacht herum und lässt ihre Eltern beim Frühstück alleine, wo schlechter Kaffee für ebensolche Laune sorgt. Beim gemeinsamen Lösen des Kreuzworträtsel in der neuen Ausgabe der Freien Presse, die man offensichtlich auch in Verona liest, kommt niemand auf den Namen einer romantischen Shakespeare-Figur mit fünf Buchstaben.

Alexander Ganz greift als Shakespeare ins Stück ein. Bildrechte: Nasser Hashemi Dennoch ist es mehr als eine Ehekomödie mit Wiedererkennungswert für jedermann. Denn Kishon überhöht die Geshichte und die Situation geschickt: Er lässt zum einen seine beiden Darsteller zusätzlich noch weitere Rollen, wie die immer noch liebestolle 85-jährige, ehemalige Amme von Julia, den stark vertrottelten 98-jährigen Pater Lorenzo oder die eigene Tochter, übernehmen. Wenn es Julia und Romeo dann zu weit treiben, taucht zum anderen William Shakespeare höchstpersönlich auf und greift im Sinne seiner Dichtung ein – ganz nach dem Motto: 'Ich lasse das schönste meiner Liebesdramen hier doch nicht zur Posse verkommen'. Aber dieses Vorhaben – soviel sei verraten – scheitert und am Ende triumphiert das Leben mit allen Konsequenzen über die Dichtung.

Heiteres Sommertheater mit zu viel Turbulenzen

Der Abend weist allerdings, vielleicht wegen der langen Spielpause, einige Schwächen auf: Gerade bei Romeo und Julia fiel vor allem sprachlich eine Unkonzentriertheit auf. Auch hinter der Bühne klappte offensichtlich nicht immer alles so, wie gewollt: Die wegen der Mehrfachbesetzung notwendigen, schnellen Kostümwechsel waren mitunter so langsam, dass der Partner auf der Bühne schon etwas unruhig wurde und dann fehlte am gewechselten Kostüm auch mal ein Ärmel. An anderere Stelle stand das Radio nicht auf dem Schrank, auf dem es stehen sollte und musste so pantomimisch ins Spiel gebracht werden. Dass der Shakespeare-Darsteller das Radio dann auf die Bühne brachte, als es schon nicht mehr gebraucht wurde, sorgte für unfreiwillige Komik.

Ulrike Euen kümmert sich als Julia um Pflanzen, im Hintergrund Andreas Manz Kozar (rechts) und Alexander Ganz. Bildrechte: Nasser Hashemi Ulrike Euen gelingt es trotz dieser Schwierigkeiten, sich in eine kontrollierte Rage zu spielen, die ihr als Mama Julia, eigene Tochter und Amme da abverlangt wurde bis hin zu einem veritabel auf Abstand gespielten Orgasmus am Küchentisch. Andreas Manz Kozar konnte mit seiner alltväterlichen Gemütlichkeit leider weniger als Romeo denn als 98jähriger Pater Lorenzo überzeugen. Alexander Ganz stach als Shakespeare nicht nur wegen seines goldenen Kostüms heraus, sondern auch, weil er sich mit seinem vor allem sprachlich anspruchsvollen Part am souveränsten aus der Affäre zieht und am Ende sogar mit seinem Gesang überzeugt.

Insgesamt ist "Es war die Lerche" des Chemnitzer Schauspiels ein Sommertheaterspaß, der mit Vorsicht zu genießen ist.