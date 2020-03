Serie "Freud" bei Netflix: Horror, Koks und Wiener Charme

Marvin Krens achtteilige Serie "Freud" nimmt den Zuschauer mit ins historische Wien gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zeigt einen Getriebenen. Freud steckt zwischen Forschung, Koks und Seancen, in einer Zeit, in der er mit Hypnose experimentiert hat.

Die Serie nimmt sich viele Freiheiten. Bildrechte: Jan Hromadko/Netflix

Es sind drei große Handlungsstränge, die Kren aufmacht und im Finale zusammenführt. Es geht um Freud selbst, um das Medium Fleur Salome (Ella Rumpf), das in ihren Seancen einen Entführungsfall vorwegnimmt und den Polizisten und Kriegsveteran Alfred Kiss (Georg Friedrich). Es gibt den Mord an einer Prostituierten und eine groß angelegte Verschwörung im Militär. Bei der filmischen Umsetzung kann er sich viele historische Freiheiten nehmen, so Kren: