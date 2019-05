MDR KULTUR: Junge Leute protestieren für eine bessere Klimapolitik und für Freiheit im Internet. Täuscht der Eindruck, oder interessieren sich wieder mehr junge Leute für Politik als vor 20/30 Jahren?

Klaus Farin: Einerseits merken wir steigend, mehr junge Leute interessieren sich für Politik, vor allen Dingen für die zentralen Themen. Es sind trotzdem noch Minderheiten. Man darf sich nicht vorstellen, dass die Mehrzahl aller Jugendlichen plötzlich politisiert ist. Ein politisches Interesse von einer Minderheit und Engagement gab es immer schon. Einige erinnern sich an die großen Demonstrationen im ersten Golfkrieg und die Schülerdemonstrationen. Der Unterschied ist, es hat die Erwachsenengesellschaft überhaupt nicht interessiert.

Jetzt, seit "Fridays for Future" plötzlich, wirkt das in die Erwachsenengesellschaft hinein. Dann nochmal der Skandal mit dem Video. Das ist eigentlich neu, dass Jugendliche plötzlich merken, es ist gar nicht egal, was wir sagen, man hört uns vielleicht sogar zu. Wenn auch mit unterschiedlicher Qualität, wie wir erlebt haben.

Wie im Kern politisch sind die Klimaproteste oder ist da auch ein Stück Lifestyle als Motivation dabei?

Wäre ein Vergleich mit den damals jungen 68ern zu gewagt? Oder wo liegen die Unterschiede zwischen 68 und heute?

Die 68er wurden überwiegend von Studierenden getragen, also Menschen, deutlich über 20 bis 30. Die sind heute auch stark dabei. Aber interessant ist, es sind sehr, sehr viele Schüler dabei, weil ihnen das Thema Klimawandel/Klimakatastrophe solche Ausmaße hat, dass auch 14-, 15-, 16-jährige da schon durchaus bereit sind, sich zu engagieren, sich dafür interessieren.

Das Engagement des schwedischen Teenagers Greta Thunberg hat eine internationale Jugendprotest-Bewegung initiiert Bildrechte: dpa Das hat sich geändert, dass es sehr junge Leute sind. Und natürlich viel breiter aufgestellt! Wenn man sich mal realistischerweise die Zahlen ansieht: 68, das waren etwa fünf bis sechs Prozent der Studierenden, die wirklich politisch unterwegs waren und die Demonstrationen besucht haben.



Heute ist es in der Tat eine Massenbewegung. Es sind 15-20 Prozent der Jugendlichen, die bei solchen Demonstrationen zu finden sind.

Die Eltern sind bei den Klimaprotesten heute ja auch mit auf der Straße, die werden mitgezogen. Aber ein Unterschied ist in der breiten medialen und politischen Zustimmung zu den Klimaprotesten. Die 68er haben von der Zeitung oder von der Öffentlichkeit kaum Unterstützung erfahren.

Ein Protest-Video des jugendlichen YouTubers Rezo hat mittlerweile über 13 Millionen Aufrufe erzielt Bildrechte: dpa Ja, die einzigen, die eigentlich nicht dabei sind, sind die Berufspolitiker. Das muss man so feststellen. Sowohl CDU als auch SPD als auch FDP – von der AfD ganz zu schweigen, haben es bis heute nicht verstanden, auch die Brisanz des Themas und die Bedeutung des Themas und versuchen immer noch in ihrem sozusagen traditionellen Zug zu fahren: "Jaja, ein bisschen kann man ja machen …"



Man passt sich sozusagen argumentativ an aber es passiert nicht wirklich was. Das ist eigentlich die einzige Gruppe, die sich quasi völlig raushält und überhaupt nicht bewegt.

Die Wissenschaft hat sich bewegt, über 26.000 Autoren … und Jugendliche und Eltern. Sogar Schulleiter haben diskutiert, den Streik ihrer Schüler und Schülerinnen nicht zu ahnden, sondern das sogar positiv aufzunehmen, als Unterrichtsthema anzubieten. Das ist eine neue Qualität! "Fridays for Future" in Chemnitz Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich