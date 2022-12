Ein Eindruck von der Arbeit der Organisation im Exil: Wie funktioniert das denn überhaupt? Was macht Memorial, wenn die Menschen hier sind in Deutschland, um die eigene Arbeit voranzubringen?

Das ist zum einen Netzwerkarbeit. Zum anderen arbeiten sie an den Projekten, an denen sie in Russland gearbeitet haben, weiter - sobald das möglich ist - aus Deutschland heraus.

Wir versuchen auch die Arbeitsformen und die Arbeitsaufgaben der Kolleginnen und Kollegen vom Memorial mit unseren eigenen Aufgaben zusammenzubringen. Zum Beispiel Forschung über sowjetische Häftlinge in den Konzentrationslagern, Forschungen über das sowjetische Speziallager Nr. 2 in Buchenwald – das sind alles Dinge, bei denen uns die Kolleginnen und Kollegen vom Memorial unterstützen.

Ja. Tatsächlich hat sich in Thüringen so etwas wie eine Exil-Organisation von Memorial gebildet, zunächst noch informell. Indem Irina Scherbakowa eine Gastprofessur an der Universität Jena hat. Auch die versuchen wir über den Sommer nächsten Jahres hinaus zu verlängern, wenn die auslaufen wird. Das machen wir gemeinsam mit dem Imre Kertész Kolleg in Jena.