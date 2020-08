Die Villa Silberblick in Weimar ist fest mit Friedrich Nietzsche verbunden. Dort starb der Philosoph vor 120 Jahren. Der heutige Hausherr Helmut Heit ist selbst Philosoph, außerdem Politikwissenschaftler, Nietzsche-Experte und Leiter des Weimarer Nietzsche-Kollegs. Im Gespräch mit MDR KULTUR sagt er, das Interesse an Nietzsche sei noch immer ungebrochen, er werde nicht nur an Universitäten gelesen, Nietzsches Sprache sei kraftvoll und spräche auch heute noch zu uns.

Weiter führt er aus: "Nietzsche ist jemand der vor allen Dingen auf der inhaltlichen Seite aktuell ist, indem er versucht, das Denken in Schablonen und Gegensätzen zu überwinden. Seine Rede von einem 'Denken jenseits von Gut und Böse' ist ja nicht in erster Linie als unmoralisch oder nicht an Werten orientiert gemeint, sondern als ein Denken, das versucht einzusehen, dass wir häufig nicht genau wissen, was Gut und Böse ist. Das führt zu einer gewissen Bescheidenheit gegenüber der Rechthaberei und dem Fundamentalismus vieler Menschen, die ich gerade in der jüngeren Gegenwart beobachte. Und da scheint mir Nietzsche nach wie vor ein wichtiges und hilfreiches Gegenmittel zu sein."

Man spürt den Nietzsche aus Mitteldeutschland

Heit benennt auch die Orte in Mitteldeutschland, an denen Nietzsche aufgewachsen ist oder gewirkt hat: Röcken, Schulpforta, Naumburg die Villa Silberblick in Weimar – dort gäbe es immer noch eine Aura, die auf Nietzsche hindeutet.

Das Nietzsche-Archiv in Weimar Bildrechte: dpa

Der Philosoph habe aber auch außerhalb Mitteldeutschlands gewirkt, so Heit: "Es gehört auch zu Nietzsche, dass er sich wie Goethe auch nach Italien orientiert hat und dort eine seiner großen philosophischen Schriften erarbeitet hat. Die Verbindung zwischen diesem mitteldeutschen Raum und anderen Regionen Europas, das macht aus, was Nietzsche am Ende in seiner Philosophie zusammen trägt und was ihn besonders interessant macht."

Nietzsche war kein Naziphilosoph