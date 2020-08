Friedrich Nietzsche hat schon als Kind unerträgliche Kopfschmerzen. Im Domgymnasium in Naumburg muss er oft beurlaubt werden. Aufgrund steter Schmerzen und beinahe blinder Augen muss er 1879 seine Professur in Basel aufgeben. Er wird daraufhin mit 35 Jahren zum Reisephilosophen, immer in Bewegung – und dabei in Korrespondenz mit seiner Mutter. Zahllose Briefe schreibt ihr der Philosoph von seinen Reisestationen. Die Mutter antwortet und ermahnt den Sohn beispielsweise, nicht allzu viel Geld auszugeben.

Ralf Eichberg, der Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg kennt den Philosophen und schildert dessen Lebenssituation: "Nietzsche war jemand, der immer prekär war. Den Stolz hatte er immerhin, in einem Hotel Mittag zu essen – das hat er sich geleistet, aber eine längere Hotelübernachtung war für ihn einfach nicht finanzierbar. Als Professor schon […] gab es kleine Hinweise von der Mutter: er lebe über seine Verhältnisse. Und das wurde dann natürlich, als die Professur aufgegeben werden musste, immer prekärer. Er hat dann nur noch kleine Privatzimmer auf der sonnenabgewandten Seite benutzen können. und hat dann die Hotels nur noch als sozialen Kontaktraum benutzt."

So reist er in den1980er-Jahren auch mehrfach im Sommer nach Sils-Maria in der Schweiz. Mit seiner Bücherkiste und einem roten Sonnenschirm reist Nietzsche dort an und ist der erste Spaziergänger des Ortes. Denn Wandern kann er nicht, nur in geistige Höhen treibt es ihn – mit langsamen Schritten. Nietzsche bezieht eine Stube überm Kolonialwarenladen, hat aber im Hotel seine Mittags-Gesellschaft.