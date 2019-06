Wendrich leitete von 1995 bis 2003 die Dresdner Staatsoperette und erweiterte in seiner Amtszeit den Spielplan des Hauses um das Genre Spieloper (u. a. "Zar und Zimmermann", 1997). Zudem war seine Intendanz geprägt durch spektakuläre Erstaufführungen wie die Andrew Lloyd Webber-Stücke "Aspects of Love" (1997) und "The Beautiful Game" (2003). Außerdem musste er zum Ende seiner Amtszeit gegen die Schließung des Hauses ankämpfen. Als 2002 eine Debatte um eine mögliche Schließung der Staatsoperette hochkochte, sammelte Wendrich mit seinem Ensemble 107.000 Unterschriften dagegen und konnte so die Pläne stoppen.

Seine Karriere begann der 1934 geborene Wendrich als Sänger. Ab 1970 wirkte er als Intendant, zunächst am Volkstheater Stralsund, von wo er 1976 als Generalintendant an das Staatstheater Schwerin ging. Von 1982 bis 1987 war er stellvertretender Intendant am Deutschen Theater in Berlin bevor er bis 1994 Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar war. 2003 ging Wendrich nach 33 Jahren als Intendant in den Ruhestand.