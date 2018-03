MDR KULTUR: Der Wunsch nach makelloser Schönheit begleitet die Menschheit schon immer. Warum hält er sich so hartnäckig?

Nunu Kaller: Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt den Wunsch nach Symmetrie, der ist wirklich in uns drinnen seit Jahrtausenden. Das heißt, auch nach symmetrischen Gesichtszügen, Körperformen. Allerdings ist das, was wir vorgelebt bekommen – medial und auch gesellschaftlich – schon lange nicht mehr erreichbar. Das ist so überzogen, dass wir es gar nicht mehr schaffen, mit unserem Spiegelbild dem zu entsprechen.

Das Internet war einst gefeiert als Medium einer neuen Aufklärung. In der Politik wird heftig beklagt, dass sich im Internet eher Vorurteile verfestigen, als das sich das Weltbild weitet. Gilt das auch für Schönheit und Geschlechterrollen?

Absolut. Das Internet ist auch ein Medium der Bilder, und mit Bildern kann man wahnsinnig viel bewegen. Wenn man sich allein die sozialen Medien anschaut, Instagram zum Beispiel: Auf der einen Seite ist es – in meinen Augen – ein Wahnsinn, was man da mit Filtern unnatürliche Bilder entstehen lässt, denen junge Mädchen aber nacheifern. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht ganz so ablehnend, weil genau das gleiche Internet dafür sorgt, dass es eine Gegenbewegung gibt. Es ist nur eine Frage des Filterns – nicht des optischen, sondern des "welche Inhalte will ich mir ansehen".

Gegen diese Schönheitsideale und Verzerrung in den sozialen Medien haben schon viele versucht anzuschreiben. Warum dachten Sie, diese Debatte braucht jetzt ein neues Buch?

Autorin Nunu Kaller Bildrechte: Greenpeace - Georg Mayer Das Buch ist entstanden, weil ich selbst begonnen habe, mich mit dem Thema "Body Positivity" auseinanderzusetzen, weil ich ganz persönlich da ein Problem mit mir selbst hatte. Im Zuge meiner Recherchen bin ich darauf gekommen, dass diese Body Positivity-Bewegung, also die Selbstliebe und -akzeptanz, dass man ein anderes Verhältnis zu seinem eigenen Körper lernt, die im englischsprachigen Raum sehr weit ist und in Deutschland und Österreich noch sehr wenig vorkommt - vor allem sehr wenig Breitenwirkung hat. Das wollte ich ändern.

Welche Strategien hat diese Bewegung entwickelt, wie präsentiert sie sich?

Was ich sehr spannend fand, war dieser Kampf um Sichtbarkeit. Das Bild der Frau, die uns in den Medien begegnet. Sie ist sehr schlank, sie ist hier in Europa meist blond, meistens weiß. Sie ist grafisch so dermaßen verändert, dass sie poren- und faltenfrei ist. Und ich finde es sehr, sehr valide und bewundernswert, wenn Frauen sich hinstellen und sagen: Hey wir sind auch da. Wenn in der Werbung mehr Heterogenität herrscht, herrscht auch mehr Selbstakzeptanz, weil sich die Frauen wiederentdecken. Und da bewegt sich etwas: Auf den Laufstegen sieht man inzwischen kurvige Models, große Modehändler werben mit größeren Kollektionen und weiten ihre Standards aus.

Und wie gehen Sie heute mit diesem ständigen Konflikt um, den man als Frau hat in der Eigenbewertung, der Fremdbewertung und dem Wunsch nach Authentizität und Gelassenheit?

Ich muss sagen, ich bin durch meine Recherchen für das Buch viel entspannter geworden. Auf diesem Weg zum eigenen Selbstwert, den wir ja verlernen, haben wir wahnsinnigen Gegenwind von sehr, sehr vielen Seiten, sei es von der Beauty-Industrie, die uns erklärt: "Du siehst falsch aus, ich gebe dir das Produkt, damit du wieder richtig aussiehst.", aber auch von den Medien, von der Werbung.

Ich versuche im Spiegel nicht die Makel, sondern die schönen Sachen zu sehen, das gelingt auch meistens - jeder hat natürlich schlechte Tage. Und ich denke, dass man diesen Weg langsam und mit Nachsicht mit sich selbst gehen sollte. Ganz verlassen kann man ihn dann doch nicht. Aber: Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters.