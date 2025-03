Es ist gar nicht so leicht, die "Stolpertexte" in ein Genre zu packen. Es ist ein Podcast – moderiert von Tanya Raab. Aber es ist auch eine Lesung und ebenso könnte es ein Hörspiel sein. Das Verschwimmen der Genres macht das Zuhören so spannend. Wir werden in die Geschichten hineingezogen – durch Klänge, Musik und Originaltöne. Auch die Texte machen jede Folge besonders, die verschiedenen Sprecherinnen und Sprecher erwecken sie mit ihren Stimmen zum Leben.