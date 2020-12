Annika Bach, Geschäftsführerin im Henschel Verlag Bildrechte: Christina Vetesnik

"Mein Vater und sein Kollege, der Bernd Kolf, die haben sich in jeden Wind gestellt und waren sehr stark in ihrem Auftreten. Und ich stell mir schon die Frage: Wie weit kann ich diese Rolle erfüllen, wie weit will ich das? Wie weit muss ich andere mit einbinden in Verantwortlichkeiten? Und das hat positive und negative Effekte. Das hat vielleicht auch mehr Mitspracherecht an manchen Punkten. Gleichzeitig ist es auch manchmal sehr angenehm, sich hinter den großen Verlegern auch zurückziehen zu können."



Ursprünglich in Spreeathen gegründet, hat der Henschel Verlag heute seine Heimat in Leipzig. Dieser Standort hängt mit dem Hauptgesellschafter Michael Kölmel zusammen. Der Medienguru, dem bis 2016 die Red Bull Arena in der Messestadt gehörte, besitzt eine noble Villa, in dessen Gartenpavillon der Verlag residiert.