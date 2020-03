Zwischen Bewunderung und Verachtung: Was bringen Blockbuster-Ausstellungen?

Sebastian Gögel (*1978), Maler aus Leipzig, geboren in Thüringen, stellt in Chemnitz, im Museum Gunzenhauser aus. In der Sommerausstellung tritt er in einen Dialog mit Werken aus der Sammlung: Otto Dix, Conrad Felixmüller, Max Beckmann, Georg Schrimpf. Die Schau startet am 12. Juli und geht bis zum 18. Oktober. Bildrechte: Sebastian Gögel