Wir erinnern uns an das "Sommermärchen" von 2014: Fußball-Verweigerer haben es ohnehin nie verstanden, aber irgendetwas musste ja dran gewesen sein, als die ganze Nation sich berauschte. Dass sich kunstaffine Bildungsbürger für Fußball weniger interessieren, ist wohl auch ein Gerücht, und so öffnet das Lindenau-Museum in Altenburg vom 9. Juni bis 2. September 2018 seine Tore für jene Ball-Künstler, die das Runde im Eckigen mit Pinsel, Nadel oder Stift meisterhaft unterzubringen verstehen.

Seit sich der moderne Fußball im 19. Jahrhundert in England etablierte, setzten sich auch Künstler mit dem Phänomen auseinander – als Gesellschaftsstudie, aus ästhetischen Gründen oder schlicht aus Leidenschaft. Harun Farockis Filminstallation "Deep Play", die das WM-Finale 2006 zwischen Italien und Frankreich umkreist und auf der documenta 12 gefeiert wurde, ist in Altenburg erneut in einer reduzierten Version zu erleben.



Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden grafische Arbeiten von Künstlern der Leipziger Schule wie Wolfgang Mattheuer, Rolf Münzner oder Peter Schnürpel. Daneben stellt sich bei Arbeiten von Max Klinger und Willi Baumeister die Frage nach dem Idealbild eines Sportlers und einer von Kommerz, Doping und Populismus gekennzeichneten Realität. Die legendären Fußballspiele der Leipziger "Art Breaker" gegen die Mannen von "Clara Mosch" aus Karl-Marx-Stadt werden schließlich in Fotos von Ralf-Rainer Wasse erstmals ausführlich präsentiert.