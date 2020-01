Garrett Dutton aka G. Love spielt gern mit Worten, er sucht geradezu nach Vokabeln, die es in der Musik bisher nicht gab. Sein Stil entwickelte sich aus der Unentschiedenheit: 1972 in Philadelphia geboren, waren ihm Hip-Hop und Blues gleichermaßen nah, also legte er einfach seine Gitarrensounds auf einen Hip-Hop-Beat und kreierte den typischen G.-Love-Sound.

Wiedertreffen nach 25 Jahren

Zugegeben, das haben später viele kopiert, wir wissen inzwischen aus allen Bereichen der Kunst, dass die Pioniere gern vergessen werden und Avantgarde sich nicht lohnt. Für G. Loves Debütalbum wurde 1994 das legendäre Okeh-Label von Sony wieder reanimiert, genauer gesagt für das Debüt von G. Love und das von Keb’ Mo’ – heute, 25 Jahre später finden die beiden nun auf G. Loves Album "The Juice" zusammen. Keb’ Mo’, der für G. Love immer so etwas wie eine Mentor war, hat The Juice produziert und ist auch auf vier Songs zu hören.

G. Love bei einem seiner Auftritte mit seiner Band Special Sauce. Bildrechte: imago images / ZUMA Press G. Love erklärte die Reanimation von Okeh-Records damit, dass es einst "all die afro-amerikanischen Künstler" veröffentlichte – vor allem die Blues- und Jazzmusiker. Dutton schwärmt von Robert Johnson und Bessie Smith, die bei dem Label unter Vertrag standen. "Michael Caplan hat zuerst Keb’ Mo unter Vertrag genommen, der übrigens mein neues Album produziert hat, danach mich. Sie haben also Okeh wiederbelebt für Keb’ Mo’ und mich, und ein paar andere. Ich war immer ein Fan von Keb’ Mo’", so G. Love.

Ein Label mit Tradition

Das besagte Okeh-Label wurde 1918 gegründet und veröffentlichte Platten von Johnny Ray, Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Mamie Smith, Fats Waller, Lonnie Johnson, Little Richard und vielen anderen. 1926 erwarb Columbia Records das Label, nicht zuletzt wegen der technisch exzellent ausgestatteten Studios in New York. Als Sony also 1994 die Rückkehr des Okeh-Labels bewarb, sorgte das in der Musikwelt natürlich für Aufmerksamkeit.



Heißt: G. Love war bereits ein Star, als sein Debüt noch gar nicht erschienen war. Eine halbe Million Exemplare verkaufte er vom selbstbetitelten "G. Love & Special Sauce" – das war damals eine Goldene Schallplatte. Im Jahr 2000 wurde Okeh-Records erneut eingestellt, G. Love wechselte zu 550 Records, einem anderen Epic/Columbia-Imprint, ließ sich aber auf seiner Suche nach den Wurzeln und dem eigenen Sound niemals beirren – genau wie sein Mentor Keb’ Mo’.

Eine Reise in die Vergangenheit

G. Love erklärt, dass er und Keb’ Mo’ immer Kontakt gehalten hätten, auch, wenn sie in der Vergangenheit nicht mehr soviel zusammen gemacht hätten. In den letzten fünf Jahren habe man dann aber immer wieder darüber gesprochen, etwas gemeinsam zu kreieren. Sie haben "viel Zeit zusammen in Nashville im Studio verbracht, es war wunderbar und es ging tiefer als je zuvor, ich habe viel über den Blues gelernt von meinem Coach Keb’ Mo’". Mitstreiter und Mentor für G. Love: Keb' Mo'. Bildrechte: imago images / imagebroker

"Diggin' Roots", nach den Wurzeln graben, das bleibt das Motto von G. Love – als Gast dabei Ron Artis, weitere Gäste auf The Juice sind die Gitarristen Marcus King und Robert Randoph und der "Lap Steel"-Gitarrist Roosevelt Collier, alle drei bereits Hausnummern in Amerika, aber noch Geheimtipps hierzulande.

Rastlos auf Tour

Gerade war G.Love auf Tour zum 25. Jubiläum seines Debütalbums, er spielt immer noch 150 Konzerte im Jahr, vor allem in Amerika. In den 90er-Jahren waren es 250 Konzerte im Jahr – Sony Music wollte einen Weltstar aus ihm machen und schickte ihn nach Europa und Japan. Irgendwann wurde dem Musiker das zu viel. Viel lieber konzentriert er sich auf seine Songs und darauf, sich nicht zu wiederholen.

"The Juice" ist ein großer Wurf geworden

Mit "The Juice" ist G. Love wieder ein großer Wurf gelungen – seine Mischung aus Blues, Hip Hop und Folk bekommt mitunter ein paar sparsame Reggae-Elemente, überhaupt wimmelt es von Zitaten, denn G. Love ist Bewahrer und Neuerer zugleich. Man hört den Spaß, den die Musiker im Studio hatten. Keb’ Mo’ verpasste den Rohdiamanten eine Struktur – das bekommt den Liedern gut, macht das Album fokussierter, komplexer und konzentrierter. Dabei verliert das Ganze natürlich nie an Lebensfreude, hier sind unabhängige Musiker am Werk, die nichts wollen, als ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen, die Welt mit ihrer Musik zu einem besseren Platz zu machen und ab an einen heben.