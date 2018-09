Karrierestart durch Schach

Seine schriftstellerische Laufbahn hat Martin auch dem legendären Schachspieler Bobby Fischer zu verdanken. Dieser besiegte 1972 den Russen Boris Spassky in einem spektakulären Duell. In den USA wollte plötzlich jeder Schach spielen – und Schachfan George R. R. Martin organisierte die Turniere dafür. Diese brachten Martin so viel Geld ein, dass er genügend Zeit zum Schreiben hatte. Als der Schachboom wieder abebbte, hatte er sich bereits als Schriftsteller etabliert. George R.R. Martin mit der Emmy-Trophäe. Die Serie "Game of Thrones", die auf seinem Romanzyklus basiert, hat schon mehrfach den begehrtesten Fernsehpreis der Welt gewonnen. Bildrechte: dpa

Studierter Journalist

Als Schriftsteller wurde George R. R. Martin weltberühmt, dabei hat er eigentlich einen Studienabschluss in einem anderen schreibenden Fach: Als Journalist erlangte er einen Mastergrad an der Northwestern University, einer Privatuniversität im US-Bundesstaat Illinois. An der Northwestern studierten auch andere Berühmtheiten, wie das Modell Cindy Crawford, das jedoch nie einen Abschluss erlangte. Noch höhere Ehren als Martin erlangte allerdings der Absolvent Saul Bellow, der mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde. Vielseitig: George R.R. Martin ist nicht nur Schriftsteller, Drehbuchautor und Produzent, sondern hat auch einen Studienabschluss als Journalist. Bildrechte: dpa

Ich kaufe ein "R"

Ursprünglich hieß George R. R. Martin nur George Raymond Martin. Raymond ist der Name seines Vaters, der unter anderem als Hafenarbeiter tätig war. Im Alter von 13 Jahren nahm der Schriftsteller seinen Konfirmationsnamen "Richard" hinzu. Das doppelte "R" nutze er allerdings nicht als Referenz an den berühmten "Herr der Ringe"-Autor J. R. R. Tolkien. Es gab in seinem Umfeld schlicht zu viele Menschen, die George Martin hießen, und er wollte sich durch etwas Besonderes im Namen davon abgrenzen. Das ist ihm gelungen. Ein Autogramm, bitte! Wo Martin auftaucht, muss er natürlich auch seine Bücher signieren. Bildrechte: dpa

Schon als Kind ein Fan von Monstern

Bereits als Kind soll der Autor Monstergeschichten an die Spielkameraden in seiner Nachbarschaft verkauft haben. Und nicht nur das, das dramatische Vorlesen seiner Geschichten mit kindlicher Stimme gehörte für den späteren Schöpfer von "Game of Thrones" mit zum vereinbarten Kaufpreis. Reich wurde Martin davon nicht, er nahm nur ein paar Pennys. Aber für ein inspirierendes Eis sollte es gereicht haben. George R.R. Martin bei einer Convention, umzingelt von Fans seiner Romanfiguren: Verkleidet als Jon Snow (links) und Priesterin Melisandra (rechts). Bildrechte: dpa

Schlachtenschöpfer und Kriegsdienstverweigerer