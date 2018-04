Von Sachsen nach Westeros

Geboren 1973 im sächsischen Dohna bei Dresden, ist Wlaschiha in Bad Schandau aufgewachsen. Die Gegend um Dresden weckt bis heute in ihm Heimatgefühle. Schon als Kind wusste er, dass er einen Kreativberuf ergreifen will, liebäugelte anfangs mit einer Musikerlaufbahn, entschied sich dann jedoch für das Schauspiel.



Wlaschiha absolvierte eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Ende der 90er-Jahre gehörte er zum Ensemble des Theaters Junge Generation in Dresden und zur Volksbühne Berlin. Dem Theater fühlt er sich bis heute verbunden, bekommt aber Theaterrollen und Filmdrehs u.a. aus Zeitgründen nicht mehr zusammen.

Tom Wlaschiha Bildrechte: IMAGO Wenn man am Theater ist, dann ist man stark beschäftigt und hat wenig Zeit zu drehen. Andersherum wäre es extrem aufwendig, wenn man im Ausland dreht und dann für zwei oder drei Vorstellungen nach Berlin, München oder Stuttgart fliegen müsste. Tom Wlaschiha

Dreh mit Annaud und Spielberg

Wlaschiha entschied sich, vorranging in Film- und Fernsehproduktionen mitzuwirken. Er engagierte eine internationale Agentur mit Sitz in London, was ihm Rollen z.B. in Jean-Jacques Annauds Kriegsdrama "Duell - Enemy at the Gates" oder Steven Spielbergs Film "München" brachte. Gerade die Anfangszeit war aber auch sehr schwer, bekennt er, so flog er auf eigene Kosten zu 20 bis 30 Castings, aus denen sich keine Rollen ergaben.

Man muss auf alle Fälle große Ziele haben, um ein Stück weit weiterzukommen. Tom Wlaschiha