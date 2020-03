20 Jahre Gartenträume Historische Gärten in Sachsen-Anhalt feiern Jubiläum

Bildband "Leidenschaft für Schönheit" Als Katalog zur Ausstellung ist außerdem ein Bildband erschienen. Das großformatige Fotobuch zeigt die Parks in ihrer ganzen Pracht: Vom Schlosspark zum Irrgarten, von städtischen Wallanlagen bis zu englischen Landschaftsparks. Auf den Fotos wirbeln Wassertropfen um die Rosen in Sangerhausen, feuerrot leuchtet das Herbstlaub im Schlosspark Wernigerode und geradezu mystisch wirkt der nächtlich beleuchtete Stadtpark in Aschersleben. Faszinierende Luftaufnahmen zeigen die Barockgärten in Hundisburg oder Blankenburg mit ihren ausgeklügelten Strukturen in einer Gänze, die man sonst nicht erkennen könnte. Wer sich die Gärten also erst einmal zu Hause anschauen mag, liegt mit dem Bildband genau richtig.



Christian Juranek (Hrsg.): "Leidenschaft für Schönheit. Gartenträume in Sachsen-Anhalt"

Verlag Janos Stekovics

272 Seiten, gebunden

Preis: 35 EUR

ISBN 978-3-89923-424-4