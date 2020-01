Bei Chanel oder Dior seien inzwischen Chefdesignerinnen am Ruder, was vor zehn Jahren noch nicht vorstellbar gewesen sei, argumentiert Kaiser. Als Symbol für diese Bewegung bezeichnet der Modeexperte die 35-jährige Modemacherin Iris van Herpen. Mit ihrem experimentellen Vorgehen passe sie gut in die Haute Couture. Die niederländische Designerin hat ihr eigenes Modelabel, bei dem sie sowohl alttagstaugliche Mode entwirft als auch Haute Couture. Darüber hinaus hat sie bereits für Bühnenshows von Lady Gaga oder Björk designt.

Die niederländische Modedesignerin Iris van Herpen Bildrechte: dpa