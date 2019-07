Was ihn am glücklichsten an seiner größten Erfindung mache? Dass er sich keine Sorgen mehr machen müsse, wie es um die finanzielle Sicherheit seiner vier Kinder in Zukunft bestellt sei. So antwortete durchaus ehrlich vor ein paar Jahren Ernő Rubik auf diese Frage. Der Erfinder des gleichnamigen Würfels ist am 13. Juli 1944 in Budapestgeboren.