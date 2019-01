Heiner Müller hat seine Werke auch unter dem Pseudonym Max Messer verfasst. Bildrechte: dpa

Müller vermisst die DDR nach ihrem Untergang durchaus. Nur hat dies nichts mit irgendeiner Form von Sympathie zu tun. Den Entwurf DDR findet er miserabel. Was ihm aber mit dem Entschwinden des Landes abhanden kommt, dass ist sein Leben im schöpferischen Steinbruch. Sein Leben in der zunehmenden Diskrepanz zwischen der Utopie, eine Gesellschaft jenseits des Mammons wäre möglich, und der konkreten, realen Umsetzung.



Er selbst sagte, dass sich aus dieser Diskrepanz eine Spannung ergeben habe und dass das Leben in solch einer Struktur einen großen Erfahrungsdruck brauche. "Es gibt einen Text von T. S. Eliot, wo er schreibt, der Druck der Erfahrung treibt die Sprache in die Dichtung", so Müller. In seinen Augen hieße das, dass man einfach besser schreibe, wenn der Erfahrungsdruck höher sei.