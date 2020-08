In New York verbündet sich Charlie Parker mit dem Trompeter Dizzy Gillespie. Das Minton's Playhouse in Harlem und die Klubs in der 52nd Street gleichen Live-Laboratorien, in denen bis weit nach Mitternacht der neue Stil herausgepresst wird: Bebop – Musik, die die Tänzer von der Tanzfläche vertreibt und sich dem Entertainment wirdersetzt; Musik, die vom Hier und Jetzt handelt, dringlich und mit schwarzem Selbstbewusstsein.