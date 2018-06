"Nothing Compares To You" ist so ein Stück. Sinead O'Connor hat es 1990 berühmt gemacht, und Prince feierte diesen Song auch live in seiner eigenen Interpretation. Obwohl er in den späten Schaffensjahren kein Album wie "Sign '0' The Times" mehr gemacht hat – ein Album, das für die 80er das war, wie "Songs In The Key Of Live" von Stevie Wonder für die 70er – obwohl Prince sich häufig verstieg und verirrte, blieb er immer ein genialer Musiker. Eine außerirdische Mischung aus James Brown, Jimi Hendrix, Marvin Gaye und Charlie Chaplin – so hat ihn der große Miles Davis einmal beschrieben.