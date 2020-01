"Ich habe Tomatensamen gefunden, richtige Tomaten. Dann hab ich ihn in die Erde gesteckt", freut sich Gelsomina. "Los, steig ein", blafft Zampanó zurück. "Willst Du vielleicht hier warten, bis die Tomaten reif sind?" – Die unbedarft-gutmütige Gelsomina und der rüde, raue Zampanò sind die Hauptfiguren aus Federico Fellinis Film "La Strada – Das Lied der Straße" von 1954. Der Regisseur schuf einen bitteren Ausflug in das Schaustellermilieu, der um die ewig gleiche Vorstellung kreist: Der grobe Hüne legt sich eine Kette um die Brust und sprengt sie.

Was kann man von ihm lernen? Man schaut zu, wie er lebt und erkennt, dass er ein Mensch ist, der in vollkommener Freiheit lebt. Er akzeptiert keine Regeln und wehrt sich gegen alles, was sich seiner Freiheit entgegenstellen könnte. Jeder Künstler muss seinen eigenen Weg gehen und genau das lernt man von Federico.

Das Filmemachen entwickelt sich – und in Fellini reift ein gewisser Argwohn gegen das konkret entzifferbare Bild. Das sei Politik, keine Kunst. Er müsse die verschiedenen Zuschauer unterschiedlich erreichen. Wolle er sie persönlich berühren, müssten seine Bilder mehrdeutig sein. Um die Bilder im Kopf in Bilder auf der Leinwand zu verwandeln, bevorzugt er später die Arbeit im Studio, in der legendären Filmstadt Cinecittá. In einem ausländischen Studio zu drehen – für Fellini nicht durchführbar.