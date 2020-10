Thüringen Gedenkstätte Point Alpha will in die Welt ausstrahlen

Sie waren ganz schön heftig, die Vorwürfe, die vor gut zwei Jahren an die Öffentlichkeit drangen. Der halbe wissenschaftliche Beirat trat damals zurück, mit der Begründung, die Point Alpha Stiftung gleiche immer mehr einer Vorfeldorganisation der CDU, und die Gedenkstätte verkomme zunehmend zu einem Provinzmuseum. So richtig abschütteln konnte man die Vorwürfe damals nicht, auch weil das Führungspersonal in der Stiftung sich nicht wesentlich änderte. Jetzt aber gibt es gleich zwei neue Leiter - Sebastian Leitsch, ein früherer Jugendoffizier der Bundeswehr, hat die Geschäftsführung übernommen, Roman Smolorz hat die wissenschaftliche Leitung inne. Beide betonen - sie wollen die Gedenkstätte nun fit für die Zukunft machen.

Roman Smolorz und Sebastian Leitsch (von links nach rechts) Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann Das steht für uns im Vordergrund. Und nicht die Vergangenheit. Über die wissen wir Bescheid. Im Moment sieht es gut aus, wir haben auch ein junges Team. Und das macht uns Hoffnung, dass wir unabhängig von Corona unsere Ziele werwirklichen können. Roman Solorz, wissenschaftlicher Leiter Point Alpha

Die Gedenkstätte Point Alpha - ein Hinweisschild zur Grenze Bildrechte: Point Alpha Stiftung Neue Ziele verwirklichen - das heißt ganz konkret, dass er und Sebastian Leitsch bald eine moderne Website für die Gedenkstätte ans Netz bringen wollen. Außerdem wollen sie den Fokus im Bereich der Bildungsarbeit erweitern - und mehr auf aktuelle Probleme und Debatten eingehen. Smolorz führt aus: "Um einerseits die aktuelle Fortentwicklung unseres demokratischen Deutschlands in den Blick zu nehmen. Aber vielleicht auch von der Gedenkstätte ein Signal in die Welt senden zu können - wenn wir nach Belarus oder in andere Bereiche der Welt schauen, was haben wir hier an Diktaturerfahrung, aber auch an Freude über die Wiedervereinigung. Und was können wir als Impulse vielleicht weitergeben für diejenigen, die sie gerne aufgreifen wollen."

Mit regionaler Geschichte in die Welt strahlen

Von Point Alpha aus in die Welt - Leitsch ist es wichtig, dass die Gedenkstätte hier künftig in die Weite strahlt. Er reagiere damit aber nicht auf die Kritik von 2018, man erzähle hier eben regionale Geschichte, aber schon immer für ein internationales Publikum. Und auch, was das Thema CDU angeht, kann er, der übrigens selbst Parteimitglied ist, den Stein des Anstoßes nicht nachvollziehen. Der Stiftungsrat bestehe einfach zufällig aus CDU-Mitgliedern, weil Amtsträger in der Region eben immer dieses Parteibuch hätten.

Das blaue Haus: das Haus auf der Grenze der Gedenkstätte Point Alpha beherbergt ein Museum Bildrechte: Point Alpha Stiftung Roman Smolorz fügt hinzu, es gebe keinerlei parteipolitische Ansagen für die Arbeit in der Gedenkstätte: "Wir als Wissenschaftler haben unseren wissenschaftlichen Beirat, der uns bestärkt und uns berät. Und ich denke mir, da ist eine Beeinflussung kaum möglich. Vom Prinzip her, von der Einstellung der Kolleginnen und Kollegen, spielen diese politischen Konstellationen eigentlich keine Rolle, sind irrelevant. Das Thema ist entscheidend."

Neue Großprojekte und der Wunsch nach institutioneller Förderung

Neben der Dauerausstellung gibt es auch die Ausstellung "Freiheiten" mit der multimedialen Darstellung der Friedlichen Revolution Bildrechte: Point Alpha Stiftung Smolorz hat sich vorgenommen, in den kommenden Jahren die hauseigene Sammlung der Zeitzeugenberichte zu vergrößern. Außerdem bereitet er gerade in Kooperation mit dem Grenzmuseum Schifflersgrund eine neue Sonderausstellung zu 70 Jahren Bundesgrenzschutz vor. Derartige Großprojekte gab es zuletzt selten in der Gedenkstätte, weil schlicht das Geld dafür fehlte. Denn aufgrund der Niedrigzinspolitik kämpft die Point-Alpha-Stiftung schon seit Jahren mit finanziellen Problemen. Im Sommer war sie kurzzeitig sogar insolvenzgefährdet. Sebastian Leitsch hofft nun auf eine institutionelle, also dauerhafte Förderung durch die Länder Hessen und Thüringen.

Eine Wunsch, der bei Kulturstaatssekretärin Tina Beer in Erfurt durchaus auf offene Ohren stößt: "Also ich werde jetzt im Herbst mal vorbeifahren, werde es mir mal anschauen und mit den neuen Kollegen ins Gespräch kommen. Und da werden wir uns auch abstimmen, inwieweit auch Thüringen dann finanziell sich auch beteiligt."

Thüringen und Hessen sollen die Point-Alpha-Stiftung künftig institutionell fördern, und bekommen dafür jeweils einen Sitz im Stiftungsrat - so lautet der Plan. Wird er Realität, ist damit auch die Parteilastigkeit im Stiftungsrat passé - zumindest bis zur nächsten Landtagswahl in Thüringen.