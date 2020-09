Wo wäre am sinnvollsten zu beginnen, wenn ein versierter Historiker vom Zustand Europas und all den umstürzenden Ereignissen und Entwicklungen im neuen Jahrtausend erzählen wollte? Wie lassen sich zwei Jahrzehnte, während derer eine Krise die nächste ablöste, zu einer Geschichte formen, die nichts unterschlägt und trotzdem erzählbar bleibt? Den niederländischen Schriftsteller und Publizisten Geert Mak haben solche Probleme noch nie davon abgehalten, sich in große, durchaus unübersichtliche Projekte zu stürzen. Er beginnt sein neues, ambitioniertes Buch "Große Erwartungen. Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)" im norwegischen Kirkenes, am nördlichsten Ende des Kontinents. Denn irgendwo muss man schließlich beginnen.