Doku-Podcast: "Die geheimen Depots von Buchenwald" MDR-Recherche: Indizien für geheime Stollen im KZ Buchenwald

Nach der Befreiung 1945 wurden im Konzentrationslager Buchenwald zwei geheime Bunker der SS voller Raubgut entdeckt. Nach jahrelangen Recherchen verdichten sich nun die Hinweise auf weitere Stollen. Gibt es sie wirklich – und was könnte dort verborgen sein? Am 24. September wird auf einer Pressekonferenz in Weimar bekannt gegeben, ob es vor Ort weitere Nachforschungen geben wird. MDR KULTUR startet am Montag mit einer siebenteiligen Podcast-Serie, in der die Hörer Autor Peter-Hugo Scholz bei seinen spannenden Ermittlungen begleiten können.