Oskar Moll hat in München und Berlin studiert unter anderem auch bei Lovis Corinth, ein sehr wichtiger international bekannter Maler. Moll ist dann wie viele seiner Kollegen 1907 nach Paris gegangen, wo er Henri Matisse kennengelernt hat und der ihn sehr geprägt hat. 1908 hat Moll mit seiner Frau Marg die Akadémie Matisse gegründet, die bis 1911 Bestand hatte. Später wurde er dann Professor in Breslau, 1932 dann auch Direktor. Dann ist er in einer Zwischenphase nach Düsseldorf gegangen und 1933 wurde er von den Nazis als entarteter Künstler diffamiert, das war für ihn natürlich ein dramatischer Schicksalsschlag, der ihn auch sehr geprägt hat. Gestorben ist er 1947 in Berlin.

Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste Leipzig Bildrechte: imago images / Christian Grube

Das ist in der Tat außergewöhnlich, deswegen freut mich das so sehr, dass das in unserem Museum der Fall ist. Wenn man das so will, ist das eine Privatrestitution, dafür gibt es kein Gesetz. Deutschland hat das - aus meiner Sicht, ich bin ja Österreicher - versäumt. In Österreich hat man ein Restitutionsgesetz geschaffen, das die Grundlage ist. Deshalb ist die Provenienzforschung in Österreich sehr weit fortgeschritten, viele Dossiers sind bereits erledigt und weitgehend abgearbeitet. Und hier in Deutschland, das war auch meine Überraschung, als ich hierher gekommen bin nach Leipzig, steht man nahezu erst am Beginn. Das ist sehr bedauerlich.



Dabei haben mir einige Journalisten erklärt, dass es hier einerseits kein Restitutionsgesetzt gibt und auf der anderen Seite ist die Provenienzforschung eine Angelegenheit der Länder. Also gibt es keine gemeinsame Vorgehensweise, deshalb ist noch so vieles im Argen, würd ich meinen. Man verlagert jetzt leider auch den Fokus: Die Kolonialforschung ist jetzt wichtiger, das versteh ich auch. Aber ich habe die Sorge, dass man sich nicht mehr in dem Maß um den ehemaligen jüdischen Besitz kümmert, wie es notwendig wäre.