Ein Park. Eine Wiese. Ein Schild – darauf steht: "Hundebesitzer müssen ihren Hund anleinen." Ein klassisches Beispiel für den generischen Maskulinum. Der Hundebesitzer ist männlich, aber alle anderen Geschlechter sind eben auch mitgemeint und damit angesprochen. Die Sache ist also klar, sagt Holger Klatte, Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache. Gendern ist in seinen Augen unnötig:

Zu kompliziert, zu lang und einfach nicht effizient – typische Einwände gegen sogenannte gendergerechte Sprache. Zurück zu unserem Beispiel: Hundebesitzer wird zu: "Hundebesitzer und Besitzerinnen müssen ihren Hund anleihen." oder Hundebesitzer*Innen oder vielleicht sogar Hundebesitzende Personen? Die Pädagogin Johanna Usinger hat eine weitere Idee: "Da könnte ich einfach schreiben: Hunde bitte an der Leine führen, weil es ja eigentlich egal ist, ob das jetzt Männer sind oder Kinder oder Frauen oder ein Roboter, der diese Hunde an der Leine führt."

Johanna Usinger sieht das anders. Dass Sprache beeinflusst, wie wir denken, zeigten diverse Studien. Zum Beispiel wurden Kinder nach berühmten Politikern gefragt – und nannten oft nur männliche. Sie führt auch das Stickerheft ihres Kindes ins Feld, in dem es um Piraten geht und in dem es zwar Piratinnen gibt, man sie aber gar nicht bemerkt, wei sie nicht so genannt werden. Will man Frauen für männerdominierte Berufe begeistern, muss man sie auch gezielt ansprechen – als Metzgerinnen oder Ingenieurinnen.