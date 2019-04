Warum ist das so? Maike Luhmann ist Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität in Bochum – und eine der wenigen Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die Einsamkeit erforscht. 2016 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Louise Hawkley eine der bisher wenigen großen Studien zum Thema. Dafür untersuchten sie Daten aus dem Sozioökonomischen Panel – einer Befragung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, an der jedes Jahr etwa 30.000 Personen in Deutschland teilnehmen.