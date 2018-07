Wer heute zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, der ist mit der Welt von Harry Potter, der Zauberschule Hogwarts und Träumen von fliegenden Besen und mächtigen Zaubersprüchen aufgewachsen. So manche aus dieser Generation haben sogar gehofft, die magische Welt könnte Wirklichkeit werden. So bekennt Potter-Fan Johanna (25): "Ich habe immer im Sommer auf meinen Brief gewartet. Ich dachte halt, ich bekomme einen. Ich hätte halt gerne einen gehabt, weil ich die Welt so cool fand und mich das richtig verzaubert hat."

Vera (24) zieht Vergleiche zu ihrem eigenen, unliebsamen Leben im Internat, bei dem ihr die Welt der Zauberer und Hexen Trost bot: "Weil ich so um die Zeit, wo der große Hype war, aufs Internat gekommen bin. Und weil das für mich selbst nicht die supertolle Zeit war, habe ich mir selbst eingeredet, wenn ich montags wieder weg musste: Ja, ich fahr jetzt nach Hogwarts und Harry hat das ja auch gemacht. Deswegen ist das schon ok." Torben (27) hat die Potter-Begeisterung nie verlassen. Noch heute ist er über die magische Fantasiewelt mit seinen Freunden im Gespräch: "Ich habe immer noch eine kleine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, in den wir uns selbst gegenseitig ein paar Harry Potter-Quizfragen stellen, weil wir die Hörbücher so oft gehört haben, dass wir da einen Mehrwert draus ziehen wollten. Zum Beispiel 'Wie heißen die bulgarischen Treiber bei der Quidditch-WM?' oder 'Mit welchem Zauber kann man Feuer löschen?'"

Harry, Hermine, Ron - für die Generation Harry Potter sind das nicht einfach nur Namen, sie stehen für eine eigene Welt. Bildrechte: IMAGO

Johanna sagt dazu: "Ich denke relativ häufig daran, ich lese die Bücher und höre die Hörbücher. Weil es einfach so eine schöne Geschichte ist, weil da so viel drin ist. Freundschaft, Liebe, Krieg. Auch dieses ganze Todesser-Rassismus-Ding. Also, da steckt einfach ganz, ganz viel drin, wo man viel lernen kann und was man in die heutige Zeit oder in die echte Welt mitnehmen kann."



Torben betont an der bis heute andauernden gemeinsamen Begeisterung für die Potter-Welt das Gemeinschaftsgefühl. Er hebt hervor: "Das ist so ein Ding, wie wenn man sagt: 'Magst du Fußball oder nicht?' Man kann sehr schnell Menschen kategorisieren. Wenn die einem sagen, dass die Harry Potter mögen, lesen oder gerne gelesen haben, dann sind sie einem sympathisch. Das ist dann schon so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist schon so eine Generation. Man hat dann einen Verständigungskodex."