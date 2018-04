Die Kunstsammlungen Chemnitz verfügen über einen beachtlichen Bestand an Werken des Malers und Bildhauers Georg Baselitz. Sämtliche 48 Arbeiten des Künstler aus den Jahren 1966 bis 2013, die seit 1998 für das Museum gewonnen wurden, gibt es nun in einer Ausstellung zu sehen, so die Kunstsammlungen.

Beachtliche Schenkung

Dieses Gemälde - "Paint Painter" aus der Remix-Serie - hat Georg Baselitz Chemnitz geschenkt. Bildrechte: Jochen Littkemann/Georg Baselitz 2018 In der Ausstellung gibt es auch drei Neuzugänge aus Privatbesitz zu sehen. Diese schenkt der Künstler nun den Kunstsammlungen. Es handelt sich um "Bandit" (2007) und "Paint Painter" (2007) aus der "Remix"-Serie sowie "Flachkopf" (1992). Baselitz sieht es als Geschenk an das Land und die Stadt, besonders aber als Dank für die Arbeit von Generaldirektorin Ingrid Mössinger, so der 80-jährige Künstler am Montag. Er hatte sich in Chemnitz einen Tag vor Ausstellungseröffnung in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.



Die neuen Werke sollen "die bereits im Bestand des Hauses befindlichen Bilder bestmöglich ergänzen", so Baselitz zur Deutschen Presseagentur. Er persönlich fühlt sich vor allem der Arbeit von Generaldirektorin Ingrid Mössinger verbunden. Sein Geschenk ist für ihn als Referenz an Mössingers Arbeit zu sehen.

Sie war eine der ersten Museumsdirektorinnen, die mein Werk nach der Wende mehrfach und umfangreich in Ost-Deutschland präsentiert hat. Georg Baselitz über Ingrid Mössinger