Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss erhält in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis. Das gab die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt bekannt. Die Jury sieht in ihm einen herausragenden Erzähler und Dramatiker. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als renommiertester literarischer Preis im deutschen Sprachraum.