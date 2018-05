Ausstellung Georg Forster und die Südseesammlung von Wörlitz

Der Philosoph Immanuel Kant war überzeugt: Die "Rasse der Neger" sei "faul", "weichlich" und "tändelnd" und würde stinken. Gegen diese rassistische Äußerung des großen Aufklärers Kant, der Ort-Preußen nie verlassen hat, zog ein damals gerade 20 Jahre alter Mann öffentlich zu Felde: Georg Forster. Er war 1772 mit Captain Cook zu den Südseeinseln aufgebrochen und dort durch eigene Anschauung zu der Überzeugung gekommen, dass alle Menschen gleich sind. Nun ist eine Ausstellung zu Forster Reisen im Gartenreich Dessau-Wörlitz zu sehen - und ein minutiös recherchiertes Buch über sein Leben erschienen: "Der Welterkunder - Auf der Suche nach Georg Forster" von Frank Vorpahl.

Moai-Statuen auf den Osterinseln. Bildrechte: IMAGO

Idol für Goethe, Herder und Humboldt

Als Forster 1774 die Osterinseln erreichte, sah er die Steinmonumente zunächst nur als dunkle Säulen vom Schiff her. Seit zwei Jahren ist Georg Forster mit Captain Cook auf Südseetour. Sogleich fängt er an, die kolossalen Statuen zu vermessen und zu erforschen. Inzwischen ist er vertraut mit polynesischer Kultur. Dafür wird er später von Goethe, Herder und Humboldt bewundert und umschwärmt. Schwindelerregend ist das wenig Bekannte, kurze Leben des Georg Forster. "Er ist als ganz junger Mann mit Captain Cook unterwegs, drei Jahre um die Welt. Dann Professor. Er setzt sich mit den Aufklärern in Deutschland auseinander. Dann die Revolution in Mainz. Da kommen drei Dinge zusammen: also Aufklärung Weltreisender und Revolutionär, die in knapp 40 Jahren kaum in einem anderen deutschen Leben so zusammenkommen“, erzählt Frank Vorpahl.

Der Journalist und Historiker beschäftigt sich seit 20 Jahren obsessiv mit Georg Forster. Er ist den Routen des Pioniers hinterhergereist, hat jede Notiz und jedes Mitbringsel aufgespürt, hat Schauplätze besichtigt und ungezählte Interviews geführt, hat das Damals mit dem Heute verglichen. Das Ergebnis ist ein opulentes illustriertes Forster-Buch, in dem sich historische und ethnologische Forschung mit sehr persönlichen Reiserlebnissen verbinden.

Historisches Bild von Eingeborenen in Tahiti. Bildrechte: IMAGO

"Was ich versuche, ist ja ein Vergleich: Was hat Forster vor 250 Jahren geschrieben und wie sieht es dort heute aus? Forster stellt die Frage: Bringen wir den Völkern der Südsee Glück?", so Vorpahl. "Und die Frage können wir heute, 250 Jahre später, eher beantworten. Die Menschen wären ohne die Entdeckung durch die Europäer glücklicher. Man sieht das an einem Ort, den Forster besucht hat: : die Tanna. [...] Dort leben die Menschen heute ohne Elektrizität immer noch und sind auf dem Happy Planet Index auf Platz eins. Also, Menschen ohne europäische Entdeckung sind glücklicher! Nur ist es das Schicksal aller Völker, dass sie irgendwann von Europäern entdeckt werden."

Beobachtungen Forsters: Menschen sind alle gleich

Mit Forsters über 200 Jahre altem Reisebericht im Gepäck studiert und vergleicht Vorpahl die verbliebenen, trotz Kolonialzeit erhaltenen Kulturtechniken: die Tänze, Tattoos und Taburegeln. Und er protokolliert die unter europäischem Einfluss entstandenen Verluste. Sein Kompass ist die Radikalität Forsters, dessen vorurteilsfreier Blick.

Das Besondere an Georg Forster ist, glaube ich, sein Blick auf den Fremden, auf das Andere. Und im Unterschied zu seinen Mitreisenden, die Matrosen auf Captain Cooks Schiff, die gedacht haben, das sind alles Wilde, Kannibalen, Barbaren, hat Forster sich die Leute genauer angeguckt und festgestellt: die sind uns sehr ähnlich. Frank Vorpahl, Kurator und Autor