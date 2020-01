Der Vater von George Orwell, Richard Walmesley Blair, war in Britisch Indien als Beamter im legalen Opiumhandel tätig. 1880 wurde der Opiumhandel mit China unter Regierungsmonopol legalisiert. Von seinem Vater hatte der am 25. Juni 1903 als Eric Arthur Blair geborene Junge allerdings nicht viel, er kehrte mit seiner Mutter 1904 nach England zurück und sah seinen Vater bis zu dessen Pensionierung 1912 nur ein einziges Mal.

Neben "1984" von George Orwell gehört auch Aldous Huxleys "Schöne neue Welt" (1932) zu den bekanntesten Dystopien. Als Orwell an der Eliteschule Eton Schüler war, gehörte der nur neun Jahre ältere Schriftsteller Huxley zu seinen Lehrern. Huxley wurden zwar hervorragende Sprachkenntnisse nachgesagt – jedoch soll er als Lehrer nicht im Stande gewesen sein, eine Klasse im Zaum zu halten. Er unterrichtete nur ein Jahr lang in Eton.

Als er etwa Zwanzig war, kehrte George Orwell in sein Geburtsland Britisch Indien zurück und ließ sich dort zum Polizeioffizier bei der India Imperial Police in Mandalay (heute Burma) ausbilden. Durch seine Tätigkeit im Dienst der Kolonialmacht wurde ihm jedoch das Maß der Unterdrückung der Einheimischen bewusst. Das sollte Orwells Weltsicht massiv ändern. Er wurde zu einem massiven Kritiker des britischen Imperialismus.

Orwell wollte das Leben von armen Menschen nicht nur beschreiben, er sammelte auch selbst Erfahrungen am Rande der Existenz. So zog er eine Zeit lang als Tramp durchs Land, verdiente sein Geld als Tellerwäscher oder Hilfslehrer. In Büchern wie "Erledigt in Paris und London" (1933) schildert er seine Erfahrungen. Um seine Familie mit der Veröffentlichung seiner prekären Erfahrungen nicht zu belasten, wählt er für die Veröffentlichung das Pseudonym George Orwell.