Felix Eckerle ist neuer Kulturamtsleiter in Gera. Das gab die Stadtverwaltung Gera am Freitag bekannt. Seit 2011 ist Eckerle Chefdramaturg am Theater Altenburg Gera, ein schneller Amtswechsel solle laut Theater-Intendanz ermöglicht werden. Er folgt damit auf Claudia Tittel.