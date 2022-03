2020 hatte Dr. Claudia Tittel den Posten der Kulturamtsleiterin in der Stadt übernommen. Die Thüringerin galt damals als ausgewiesene Expertin. Zuvor hatte sie etliche Ausstellungen kuratiert – auch in Gera. Die Kunsthistorikerin lehrte an Universitäten unter anderem in Weimar. Ihr Metier: Die Moderne, audiovisuelle Medien, die Symbiose aus Raum, Klang und Kunst. Kultur definiert sie als Kommunikation und interaktive Möglichkeit, den Zeitgeist zu reflektieren, Menschen zusammen zu bringen.