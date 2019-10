Müller, der 1926 in Leipzig Probstheida geboren wurde, absolvierte Anfang der 40er Jahre eine Grafikerlehre und besuchte die Gutenbergschule, bevor er sich 1943 freiwillig zur Luftwaffe meldete und dem Fallschirmjägerregiment zugeteilt wurde. Er war einer der wenigen Überlebenden des Kessels von Falaise in der Normandie. Im März 1945 geriet in der Champagne in Kriegsgefangenschaft.