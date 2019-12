Frühwerk aus der Dresdner Zeit "Ramsch": Wer hat Interesse an Gerhard Richters Skizzen?

"Die Hälfte davon ist Ramsch und sollte verbrannt werden", sagte Gerhard Richter zu etwa 500 Skizzen und Studien, die auf dem Kunstmarkt kursieren. Unbekannte versuchen seit Jahren, die Arbeiten, die aus Richters Zeit in Dresden in den 1950er Jahren stammen sollen, für eine hohe Millionensumme zu verkaufen. Der Leiter des Gerhard Richter Archivs in Dresden, Dietmar Elger, erklärt, was an den Werken interessant ist und warum sie keiner kauft.