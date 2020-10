Gerhard Richter ist weiterhin der weltweit wichtigste Künstler im Ranking "Kunstkompass". Das gab das Magazin "Capital" am Donnerstag bekannt, in dem die Liste erscheint. Damit belegt der gebürtige Dresdner hier schon zum 17. Mal den ersten Platz.

Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-Künstler Bruce Nauman, dann folgen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel aus Deutschland. Die Liste der "Stars von morgen" wird dieses Jahr von der in Antwerpen lebenden Nigerianerin Otobong Nkanga angeführt. Der "Kunstkompass" wird jährlich von der Journalistin Linde Rohr-Bongard aus Köln erstellt und erscheint im Magazin "Capital".

Der Kunstkompass erscheint seit 1970 und dient Kunstinteressierten als Wegweiser. Insgesamt umfasst er 30.000 Kunstschaffende. Das Ranking basiert auf der Annahme, dass zwar Qualität von Kunst nicht messbar ist, aber die Resonanz in der Kunstwelt. Es wird nach einem ausgetüftelten Punktesystem für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler weltweit erstellt. In die Bewertung fließen Ausstellungen von rund 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen und Ankäufe führender Museen ein. Nicht berücksichtigt werden dagegen Auktionserlöse und Preise.