Reichlich 20 Jahre vor dem Mauerfall, im Jahr 1977, könnte sich die Geschichte zugetragen haben, um die es in dem Kinderbuch "Gertrude grenzenlos" von der Leipziger Autorin Judith Burger geht. Erzählt wird vom Schüleralltag in der DDR, mit Pioniernachmittag, Fahnenappell und Linientreue. Und mit dem, was passieren konnte, wenn jemand nicht so linientreu war. Ina und Gertrude kämpfen für ihre Freundschaft, auch wenn es schwierig wird. "Gertrude grenzenlos" ist ein herzlicher, einfühlsamer und zugleich nachdenklich machender Roman für alle ab 10.

von Uta Burkhardt, MDR KULTUR