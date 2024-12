Anleitung: Kerzen gießen aus Wachsresten Benötigte Materialien:

Kochtopf

leere Blechdose

Wachsreste

Klorollen

Schere

feste Pappreste als Unterlage

Klebestift

Kerzendocht

Zahnstocher



Anleitung:

1. Teilt die Wachsreste in so viele Portionen ein, wie ihr Farbschichten haben wollt. Erhitzt Wasser in einem Kochtopf und stellt die Dose mit einem Teil der Wachsreste hinein. Dabei darf kein Wasser in die Dose spritzen.



2. Schneidet je zwei kleine, gegenüberliegende Kerben in das obere Ende der Klorollen. Klebt die Rollen auf einem Stück stabiler Pappe fest.



3. Schneidet für jede Klorolle ein 11 Zentimeter langes Stück Docht zurecht. Steckt durch jedes vorsichtig einen Zahnstocher hindurch, etwa 1,5 Zentimeter unterhalb des Dochtendes. Legt die Zahnstocher in die Kerben der Klorollen.



4. Wenn das Wachs komplett geschmolzen ist, startet mit euren Kerzen. Gießt zu Beginn eine dünne Schicht von etwa 0,5 cm in die Klorollen und lasst alles gut trocknen. Teilt das Wachs auf alle Klorollen auf. Für die nächsten Farbschichten wiederholt ihr Schritt.



TIPP: Wenn ihr nur weiße Kerzenreste habt, könnt ihr diese zum Beispiel mit zerbrochenen Wachsmalern einfärben.



5. Jede Farbschicht sollte 5 bis 10 Minuten trocknen. Wenn ihr eure Kerzen fertig gegossen habt, lasst sie am besten ein paar Stunden ruhen. Als Erstes entfernt ihr jeweils den Zahnstocher.



6. Dann schneidet ihr die Klorollen auseinander und schält sie von den fertigen Kerzen.