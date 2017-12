Das Geheimnis der zweiten Gärung

Die biertrinkenden Briten dagegen wussten nicht nur, wie man eine Flasche fest verkorkt - sie wussten auch, was in der Flasche passiert. 1662 reichte der Arzt und Naturforscher Christopher Merret bei der Royal Society eine Arbeit ein mit dem wenig anregenden Titel "Einige Beobachtungen bezüglich der Ordnung der Weine". Merret hatte beobachtet: Gibt man Wein erneut Zucker hinzu, dann beginnt eine zweite Gärung. Ist die Flasche dabei fest verschlossen, bleibt die bei der Gärung entstehende Kohlensäure in der Flasche und sorgt nach dem Öffnen für ein schäumendes, manchmal überschäumendes Trinkerlebnis.

Statue von Dom Pérignon Bildrechte: IMAGO Während Merret also schon die naturwissenschaftlichen Grundlagen für die Schaumweinherstellung geklärt hatte, verzweifelte der Mann, der als Erfinder des Champagners gilt, noch an den explodierenden Flaschen in seinem Weinkeller: Dom Pérignon, Kellermeister in der Abtei Hautvillers. Blind soll er gewesen sein, und das ist erstaunlich. Schließlich soll er das "Weißkeltern" erfunden haben, also weißen Wein aus roten Trauben zu erschaffen. Außerdem gilt Pérignon als Erfinder der Assamblage: des kunstvollen Mixens verschiedener Weinsorten. Für einen exklusiven Champagner können das heute bis an die 100 verschiedene Weine oder Jahrgänge sein. Zweifellos war dieser Pérignon ein wichtiger Mann für die Geschichte des Champagners, aber dass er der Champagner-Erfinder sei, diese Geschichte kam erst gut 100 Jahre nach seinem Tod in die Welt.

Da hat ein berühmtes Champagnerhaus die gesamte Abtei samt den Weinbergen gekauft, was sicher dazu beigetragen hat, dass das zum Geburtsort des Champagners hochstilisiert wurde. Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker

Deutsche bringen den Schaumwein groß raus

MDR KULTUR wünscht ein gutes neues Jahr! Bildrechte: Colourbox.de Die Briten klärten die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Perlwein-Herstellung, aber es waren Deutsche, die schließlich groß in das Geschäft mit dem neuen Getränk einstiegen. Die Brüder Mumm gründeten 1827 in Reims eine Sektkellerei, und dort ließ sich auch Ludwig-Lorenz Heidsieck nieder. Und in Freyburg gründeten die Brüder Kloss sowie Carl Foerster 1856 eine Fabrik für moussierende Weine: Rotkäppchen war geboren. Doch der Name war allerdings nur eine Verlegenheitslösung, denn Champagner durften die Freyburger ihren spritzigen Wein nicht nennen. Das bleibt nach langwierigen Rechtsstreitereien nach wie vor ausschließlich dem Schaumwein aus der Champagne vorbehalten, genauso wie der Hinweis auf eine Flaschengärung nach der "méthode champenoise".

Die absterbende Hefe ist der Kick