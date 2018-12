Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat am Freitag das Wort des Jahres 2018 gekürt. Es ist "Heißzeit". Der Begriff umschreibt den langen Sommer, der gefühlt von April bis November andauerte, und weist somit auf den Klimawandel hin. 2018 war jedoch nicht der erste Extremsommer. Bereits 2003 hatte es das Wort "Jahrhundertglut" unter die Wörter des Jahres geschafft. In seiner lautlichen Ähnlichkeit erinnert die Wortbildung "Heißzeit" zudem an "Eiszeit" und bildet das Gegenteil zu dieser Klimaperiode.

Auf Platz zwei landete "Funklochrepublik". Dieses Phänomen beschreibt die schlechte Mobilfunkabdeckung vor allem im ländlichen Raum, die auch in der Politik heftig diskutiert wird. Auf Platz drei wählte die GfdS "Ankerzentren". Das Wort Anker steht hier nicht für Sicherheit oder Fixierung, sondern bildet sich aus den Anfangsbuchstaben oder - silben der Wörter: "Ankunft, Entscheidung, Rückführung". In den umstrittenen Ankerzentren - eingeführt von der großen Koalition - sollen Flüchtlinge untergebracht werden, bis sie in Kommunen verteilt oder aber in ihr Herkunftsland abgeschoben werden.