Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat "Respektrente" zum Wort des Jahres 2019 gekürt. Das teilte sie am Freitag in Wiesbaden mit. Das Wort wurde von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geprägt und bezeichne die Einführung einer Grundrente für Personen, die 35 Jahre erwerbstätig waren und dennoch eine Rente unterhalb des Existenzminimums beziehen. Bei der Grundrente gehe es nicht ausschließlich um einen Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut, so der Bundesarbeitsminister, sondern vor allem um Respekt, die "Anerkennung der Lebensleistung". Aus sprachlicher Sicht handele es sich um die Neubildung eines "Hochwertwortes" in der politischen Debatte, begründete die Jury ihre Entscheidung.