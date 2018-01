MDR KULTUR: Spielt in Ihrer Entwicklung zur Entertainerin die Stand-up-Comedy von Anfang an eine Hauptrolle oder was hat Sie zum Humor gebracht?

Carolin Kebekus: Die Anfänge waren schon, da muss man ehrlich sein, ganz typisch: Als Kind konnte ich Sachen vormachen und habe dann auch Gaby Köster nachgemacht. Und ich merkte dann ganz schnell: Das macht total viel Spaß, wenn alle lachen und ich mache Blödsinn. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit Sketchen. Also ich habe erst Fernsehen gemacht, bevor ich irgendetwas auf der Bühne gemacht habe. Und dann habe ich ganz schnell Blut geleckt, habe aber auch gewusst, das muss ich jetzt erstmal lernen. Das muss ich jetzt erstmal üben, das will ich wenn dann richtig können.

Was gab es denn alles zu lernen und zu üben?

Man muss sprechen können, man muss eine Bühnenpräsenz haben. Das kommt einem nicht einfach zugeflogen. Das muss man sich schon echt hart erarbeiten über die Jahre. Und auch, wie man mit dem Publikum umgeht. Da gibt es unheimlich viel. Das sieht immer alles so nach Talent und nach lustigem Erzählen aus, aber tatsächlich war das ganz schön viel Arbeit.

Was tut die Kunstform Stand-up für Sie? Warum ist es Ihr Lieblingsausdrucksmedium?

Carolin Kebekus liebt die Unmittelbarkeit von Stand-up. Bildrechte: dpa Weil es so unmittelbar ist. Also ich bin unmittelbar vor dem Publikum: Ich kann versagen und aber komplett auch gefeiert werden, indem ich Dinge vor Menschen formuliere. Das ist wie ein ganz wilder Ritt auf einem Rodeo, weil man nie weiß, wann man den Faden zu den Leuten verlieren könnte. Mittlerweile weiß ich das natürlich und habe das raus. Und habe auch den Luxus, dass die Leute wissen, wer ich bin und auch gezielt zu meinen Shows kommen.

Am Anfang musste ich mich auch noch viel mehr erklären, wer ich bin und was ich mache. Die Leute waren ein bisschen überfordert, dass da ein Mädel steht, das jetzt nicht eine Putzfrau spielt - damals war das ja noch üblich in Rollen zu schlüpfen. Und dann hab ich da was anderes gemacht.

Gibt es eine Limitierung von Stand-Up-Comedy? Vor allem weil Stand-up - zumindest hier in Deutschland - nach wie vor als leichtere Kost, als leichteres Genre im Gegensatz zum Kabarett wahrgenommen wird? Oder gibt es für Sie diese Grenzen nicht?

Für Carolin Kebekus ist die Grenze zwischen Stand-up-Comedy und Kabarett fließend. Bildrechte: Olaf Parusel/MDR Sobald man auf der Bühne steht, macht man einen Stand-up. Für mich gibt es diese Grenze nicht. Generell rede ich über alles auf der Bühne, was mich interessiert. Ich rede über extreme Flatulenz-Probleme nach erhöhtem Bierkonsum, genauso wie über Sexismus und über sexuelle Belästigung und die damit einhergehende Gesetzesänderung vor zwei Jahren. Das kommt genauso in meinem Programm vor, wie die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. Das wechselt sich ab. Also wenn man eine kabarettistische Einlage hört, dann braucht man keine Angst zu haben, die geht auch wieder vorbei.

Man muss mich auch nicht Kabarettistin nennen. Mir ist das egal, man kann mich auch Comedian nennen. Aber ich gehe genauso in die Fernsehshow "Die Anstalt" und spiele meine Texte, und das ist dann wahrscheinlich eher Kabarett.

Wohin geht die Entwicklung für den Stand-up-Comedy in Deutschland? Wird es eher wie in Amerika und England, wo die Sache auch sehr schwarzhumorig sein kann und die thematische Unterscheidung überhaupt nicht gemacht wird. Wünschen Sie sich das?