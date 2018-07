Zur Person In Wernigerode wurde Janek Liebetruth 1980 geboren. In Benneckenstein wuchs er auf. An der Universität Potsdam und an der Freien Universität Berlin studierte er Theater-und Medienwissenschaft, sowie Amerikanistik. Ein Studienjahr verbrachte Liebetruth 2004/ 2005 am Augustana College im US- Bundesstaat South Dakota. Dort gründete er die "Bühnenkunst Theatre Company" und gab seine Debütinszenierung. 2008 schloß Liebetruth sein Studium mit einer Magisterarbeit über die Gründung eines professionellen Theaters im Mittleren Westen der USA ab. Von 2007 bis 2009 arbeitete er am Hans Otto Theater Potsdam und brachte dort mit Jean-Paul Sartres "Geschlossene Gesellschaft" sein deutsches Regiedebüt auf die Bühne. Anschließend und bis 2012/2013 war Liebetruth am Schauspiel Stuttgart als Regieassistent engagiert. Es folgten Inszenierungen am Schauspiel Stuttgart und am Nationaltheater Weimar. Auf der Waldbühne Benneckenstein inszenierte er "Der Besuch der alten Dame", "Die Räuber" und "Die Hexenjagd".